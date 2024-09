SpaceX bate recorde da Nasa e atinge maior órbita ao redor da Terra

A missão Polaris Dawn da SpaceX, lançada nesta terça-feira, 10, já fez história ao atingir a maior órbita ao redor da Terra, superando um recorde da Nasa estabelecido em 1966. A cápsula Crew Dragon, com quatro civis a bordo, chegou a uma altitude máxima de 1.400,7 quilômetros, ultrapassando a marca de 1.373 quilômetros da missão Gemini 11.

Essa conquista representa a maior distância percorrida por um ser humano desde a última missão Apollo em 1972, e a maior altitude já alcançada por uma mulher no espaço. A missão de cinco dias tem como objetivo testar tecnologias para futuras viagens espaciais comerciais e realizar a primeira caminhada espacial privada.

A viagem é a primeira de um programa do CEO da Shift4 Payments, Jared Isaacman, que ficou conhecido por comandar a Inspiration4, o primeiro voo espacial tripulado totalmente privado em 2021. Desde a aposentadoria do Ônibus Espacial em 2011, a Nasa tem confiado na SpaceX para missões de astronautas, e a empresa já realizou nove missões tripuladas para a agência espacial e quatro missões privadas.

Primeira caminhada espacial comercial

A partir de quinta-feira, 12, a tripulação, composta por Jared Isaacman, o ex-piloto da Força Aérea dos EUA Scott Poteet e as engenheiras da SpaceX Anna Menon e Sarah Gillis tentará realizar a primeira caminhada espacial comercial. O evento ocorrerá a cerca de 700 quilômetros da Terra e envolverá a despressurização da cápsula Crew Dragon e a abertura de uma escotilha circular.

Dois membros da tripulação, Isaacman e Gillis, sairão da espaçonave por cerca de duas horas, protegidos apenas pelos novos trajes espaciais EVA da SpaceX, desenvolvidos em tempo recorde de dois anos e meio. A SpaceX espera que esses trajes sirvam como base para futuras missões espaciais, incluindo viagens à Lua e Marte.

A tripulação está passando por um longo processo de "pré-respiração" para preparar seus corpos para a caminhada espacial, que consiste em eliminar o nitrogênio do sangue para evitar a doença da descompressão. Esse processo, que durará cerca de 45 horas, é diferente do realizado na Estação Espacial Internacional e visa minimizar os riscos à saúde dos astronautas.

A missão Polaris Dawn é considerada a mais arriscada já realizada pela Crew Dragon, e o maior desafio será fechar a escotilha após a caminhada espacial, repressurizar a cápsula e retornar à Terra em segurança. Especialistas da Nasa e da SpaceX estão acompanhando de perto a missão e expressaram confiança na equipe e nos equipamentos, mas reconhecem os riscos presentes em qualquer atividade como essa no espaço.

Além da caminhada espacial, a missão tem outros objetivos, como testar novos designs de trajes espaciais, coletar dados sobre os efeitos da radiação cósmica e do vácuo no corpo humano e testar a conexão de internet por laser no espaço.