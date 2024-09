'Volta por Cima': nova novela das 7 quer refletir os 'números do IBGE' e cotidiano do subúrbio

A próxima novela das 7 da TV Globo já tem data para estrear: a partir do próximo dia 30,substituina grade da emissora. Com Jéssica Ellen e Fabrício Boliveira como protagonistas, a trama será ambientada no subúrbio carioca, acompanhando o cotidiano desafiador, mas alegre, de seus moradores.

Claudia Souto, a autora do folhetim, é conhecida por Pega-Pega (2017) e Cara e Coragem (2022). A direção artística é de André Câmara, de Amor Perfeito (2023). "Estamos trazendo histórias impactantes, mas muito possíveis de acontecer com quem está assistindo, e com pessoas que cruzam com elas na rua", contou Claudia Souto em coletiva de imprensa virtual realizada nesta quarta-feira, 11. Daí a premissa de ambientar a trama no subúrbio carioca, que conversa com os subúrbios de todo o País, explica a autora.

André Câmara destaca que Volta por Cima quer fazer um retrato em "harmonia com os números do IBGE", em termos de representatividade. "À medida que trazemos histórias do povo brasileiro para o primeiro plano, sendo uma empresa de ônibus o cenário principal, o protagonismo estará nas pessoas que fazem a roda girar", diz Câmara. O desafio é manter a leveza e o bom humor que são marca registrada da faixa das 19h, apesar do tom melodramático e realista.

Um dos arcos da trama mostra um parente que tenta "passar a perna" em outro, motivado por dinheiro. Claudia foi inspirada pelo que observou tanto nos noticiários quanto ao redor de si. "Reparei que havia uma discussão ética sobre dinheiro e bens, já que muitos perderam entes queridos durante a pandemia. Brigas entre parentes por heranças, quando envolve muito dinheiro. Mas vi briga do meu lado, por um celular que uma tia deixou. É uma coisa coletiva", detalha a autora.

Protagonismo de pessoas negras e amarelas

Aílton Graça celebra poder interpretar Edson, um homem preto milionário. Ressalta que o "pretagonismo" da produção está, também, no retrato dos problemas cotidianos dos brasileiros negros. "Essa novela não precisa o tempo todo levantar uma bandeira, ela já é isso", afirmou Graça na coletiva. Na novela, ele forma casal com Viviane Araújo, repetindo a dupla que foi sucesso em Império (2014).

Volta por Cima também traz a representatividade de pessoas amarelas, tendo no elenco atores que são descendentes de japoneses (Jacqueline Sato), chineses (Chao Chen) e coreanos (Allan Jeon - influencer digital integrante de núcleo da novela que vai abordar a cultura sul-coreana, com k-pop e k-drama).

"Temos pouco espaço e personagens bons [no audiovisual brasileiro], que não reproduzam estereótipos e preconceitos. Também somos brasileiros", reflete Jacqueline Sato, que interpreta Yuki, sobre a diversidade no folhetim.

"Não sei se [minha geração de autores e a geração de diretores do André Câmara] seremos lembrados pelas histórias, mas espero que sejamos conhecidos como uma geração que escancarou as portas da realidade do País", completa Claudia.

Conheça a trama de 'Volta por Cima'

Em Volta por Cima, Madalena (Jéssica Ellen), a Madá, é uma jovem mulher que teve que adiar seus sonhos para ajudar no sustento da família. Ela mora com os pais, o motorista de ônibus Lindomar (MV Bill) e a dona de casa Doralice (Tereza Seiblitz), a irmã adolescente Tati (Bia Santana) e o tio Osmar (Milhem Cortaz).

Enquanto isso, Jorge, conhecido como Jão (Fabrício Boliveira), também é um homem que luta para ter o seu lugar ao sol. Criado pela mãe Neuza (Valdineia Soriano), ele começou como trocador de ônibus, estudou administração e agora almeja um cargo melhor na empresa de ônibus Viação Formosa, cujo dono é Edson Bacelar (Ailton Graça).

Também estão no elenco Adanilo, Amaury Lorenzo, Betty Faria, Cláudia Missura, Drica Moraes, Fabio Lago, Iara Jamra, Isabel Teixeira, Isadora Cruz, Juliano Cazarré, Pri Helena, Rodrigo Garcia, Rodrigo Fagundes, Tereza Seiblitz, Tonico Pereira, Vitor Sampaio e Viviane Araújo.