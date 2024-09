VMA 2024: Como assistir, lista de indicados e quem se apresenta no prêmio da MTV

O MTV Video Music Awards ocorre nesta quarta-feira, dia 11 de setembro, e premia as melhores produções audiovisuais do ano. Entre os indicados, Taylor Swift lidera a lista, aparecendo em dez categorias no total, incluindo melhor videoclipe pela música. Confira tudo que você precisa saber para acompanhar o MTV Video Music Awards do ano:

Como assistir ao VMA?

O VMA começa às 21h da quarta-feira, dia 11 de setembro, e poderá ser assistido pela MTV Brasil, que exibirá também a cobertura do tapete vermelho. O pré-show no canal começa às 19h30.

Existem outras duas opções para acompanhar o VMA para quem não tem TV a cabo: a cerimônia será também transmitida pelo streaming Paramount+ e pelo Pluto TV, aplicativo gratuito disponível para Android, iOS e smart TVs.

Quem está indicado ao VMA?

Taylor Swift é a maior indicada do ano e, em segundo lugar, entre os mais indicados ficou Post Malone, por compartilhar com a cantora pop nove das 10 indicações pela colaboração em Fortnight. Em seguida, Ariana Grande, Sabrina Carpenter e Eminem aparecem com seis menções na lista. Representando o Brasil, Anitta recebeu três indicações: duas em melhor vídeo latino (Mil Veces e Bellakeo) e uma em melhor edição (Mil Veces).

O maior prêmio do cerimônia, Video do Ano, tem os seguintes concorrentes: Ariana Grande com We Can't Be Friends (Wait For Your Love), Billie Eilish com LUNCH, Doja Cat com Paint The Town Red, Eminem com Houdini, SZA com Snooze e Taylor Swift ft. Post Malone, com Fortnight.

A lista completa de indicados pode ser conferida aqui .

Quais são as apresentações musicais do VMA?

O VMA 2024 promete apresentações de diversos artistas, incluindo Anitta. Além dela, estão confirmados Benson Boone, Camila Cabello, Chappell Roan, Eminem, GloRilla, Halsey, Jessie Murph, Karol G, Lenny Kravitz, LE Sserafim, Lisa, LL Cool J, Megan Thee Stallion, Rauw Alejandro, Sabrina Carpenter, Shawn Mendes e Teddy Swims.

O VMA ocorre em Nova York, no dia 11 de setembro, e tem transmissão pela MTV, Paramount+ e Pluto TV.