Ana Paula Siebert passa por cirurgia

A influenciadora Ana Paula Siebert Justus, 36, esposa de Roberto Justus, 69, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 11, para falar sobre seu estado de saúde e explicou o motivo de ter realizado um procedimento cirúrgico de emergência. Segundo ela, um DIU Mirena, método contraceptivo o qual ela utiliza há anos, perfurou seu útero e foi para a área do abdômen. O problema foi identificado em um exame de rotina e o objeto foi retirado através de laparoscopia.

"Meu corpo tentou expulsar meu DIU. Eu não tive muita dor nem nada, sou uma pessoa muito resistente à dor. Eu entro no meu modo trabalho, vida e quando tenho dor não presto muita atenção, o que é um erro meu. Tenho que começar a prestar mais atenção no meu corpo", disse a influenciadora em seus stories.

Ela relembrou a seus seguidores que esse é um acontecimento raro e que o médico a instruiu a recolocar o DIU, pois a chance da perfuração acontecer novamente é extremamente baixa. "Estou muito bem, feliz que não aconteceu nada de grave", concluiu.

A última aparição de Ana Paula foi na segunda-feira, 9, na festa de 38 anos de Fabiana Justus, filha de Roberto do casamento anterior com Sacha Chryzman. Ana Paula disse que foi internada logo após o jantar e teve que dormir duas noites no hospital, sendo liberada nesta quarta-feira.