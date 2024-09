Moderna corta plano de gastos com pesquisa e anuncia pausa em desenvolvimento de medicamentos

A Moderna anunciou nesta quinta-feira, 12, que cortaria gastos com pesquisa e pausaria ou encerraria o desenvolvimento de alguns medicamentos para economizar dinheiro. A fabricante de vacinas contra a covid-19 disse que cortaria seus gastos com pesquisa e desenvolvimento de 2025 a 2028 em 20%, para US$ 16 bilhões, com gastos com P&D chegando a cerca de US$ 4,8 bilhões este ano.

A empresa disse que agora espera uma receita de US$ 2,5 bilhões a US$ 3,5 bilhões em 2025. Analistas pesquisados pela FactSet esperavam vendas de US$ 3,87 bilhões em 2025.

Controlar os gastos com P&D permitirá que a Moderna atinja o ponto de equilíbrio em uma base de caixa operacional em 2028, disse a empresa, acrescentando que tinha dinheiro suficiente para financiar seus planos até então sem levantar capital adicional.

A empresa disse que esperava obter 10 aprovações de produtos nos próximos três anos, reduzindo sua dependência das vacinas da covid-19.

Às 14h38 (de Brasília), os papéis da Moderna recuavam 12,95% em Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires