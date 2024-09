Conmebol sorteia grupos da Libertadores de futebol feminino

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) sorteou nesta quinta-feira (12) as chaves da primeira fase da Copa Libertadores de futebol feminino, que será disputada entre os dias 3 e 19 de outubro no Paraguai. O Brasil será representado na competição por Corinthians, Santos e Ferroviária.

As Brabas do Timão são as cabeças de chave do Grupo A, que também conta com a participação de Boca Juniors (Argentina), Libertad (Paraguai) e um representante da Venezuela ainda a ser definido. Já as Sereias da Vila aparecem no Grupo B, que é completado por Olímpia (Paraguai), Colo-Colo (Chile) e Always Ready (Bolívia).

A terceira representante brasileira na competição é a Ferroviária, que é a cabeça de chave do Grupo C, no qual também estão o Peñarol (Uruguai), o Independiente Santa Fé (Colômbia) e um representante do Equador. No Grupo D aparecem Deportivo Cali (Colômbia), Guarani (Paraguai), Alianza Lima (Peru) e Santiago Morning (Chile).

O Brasil tem amplo domínio na história da competição, com 12 títulos em 15 edições disputadas. O Corinthians triunfou em quatro oportunidades, o São José em três, Santos e Ferroviária em duas cada e o Palmeiras em uma.