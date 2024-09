Centro de São Paulo tem ruas sem luz após falha na rede

Ruas do centro de São Paulo estão sem energia elétrica desde a noite de quinta-feira, 12, em razão de uma falha na rede. A falta de luz atingiu trechos de vias da região da Bela Vista, por volta das 21 horas. De acordo com a Enel Distribuição São Paulo, o fornecimento foi restabelecido para 75% dos clientes afetados. Equipes trabalham no local na manhã desta sexta-feira, 13.

"Clientes foram afetados por uma falha na rede que foi registrada em algumas ruas da região central da capital paulista. Técnicos da companhia seguem trabalhando para restabelecer o fornecimento em definitivo para todos os clientes o mais brevemente possível", diz a companhia. Por volta das 8h, as equipes trabalham para restabelecer a energia nas imediações das ruas Japurá, Santo Amaro e Treze de Maio.

A Enel afirma ainda que deslocou geradores para garantir o fornecimento de energia enquanto os técnicos trabalham na solução definitiva da ocorrência.

Há dez dias, ao menos 500 lojistas da Rua 25 de Março, no famoso centro comercial de São Paulo, enfrentaram transtornos em razão da falta de energia elétrica. Na ocasião, a Enel disse que atuou no local para concluir os reparos na rede subterrânea.

Nessa quinta-feira, 12, a Enel apresentou um plano de R$ 20 bilhões de investimentos na rede elétrica, o que inclui modernização da rede, aumento do número de funcionários e ampliação da poda de árvores. A empresa, no entanto, não cita proposta de enterramento de fios, medida apontada por especialistas como efetiva para reduzir apagões decorrentes de queda de galhos ou de árvores. A solução é considerada cara e falta consenso sobre quem seria responsável por pagar pela criação da rede subterrânea - poder público, concessionárias de energia elétrica ou empresas.