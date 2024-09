Advogada de Deolane Bezerra é ex-BBB e trabalha para famosos

A ex-participante doAdélia Soares é a advogada responsável pelo caso de Deolane Bezerra, presa no dia 4, durante operação da Polícia Civil de Pernambuco que mira uma organização criminosa suspeita de envolvimento em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Adélia também acabou indiciada na última quinta-feira, 12, por falsidade ideológica e associação criminosa (leia mais abaixo)

.

Conhecida por trabalhar com famosos, como as gêmeas Mirella e Mariely Santos, Camila Moura (ex-mulher de Lucas Buda), e Andrea Costa, Adélia é natural de Suzano, São Paulo, e integrou o BBB 16. Ela foi eliminada do reality show e ficou conhecida entre os internautas por causa de um meme, no qual chorava dentro do programa por estar com vontade de comer melancia.

Ela também compartilha conteúdos em suas redes sociais com dicas para influenciadores, e se referiu recentemente à situação de Deolane Bezerra em uma série de postagens, intitulada: "Como fazer sorteios e divulgar rifas sem ser preso em 2024".

Falsidade ideológica e associação criminosa

Segundo a 9ª DP do Distrito Federal, em nota para o Estadão, o crime pelo qual Adélia foi indiciada na quinta-feira, 12, foi repassado para uma investigação da Polícia Federal, "por indícios de crimes contra o sistema financeiro".

O portal G1 afirmou que a ex-sister se associou a chineses para "abrir empresas de fachada", que realizavam jogos ilegais de azar, através da Playflow, empresa com sede nas Ilhas Virgens Inglesas. A empresa foi aberta com documentação falsa, registrada em Suzano, São Paulo.