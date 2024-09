Bienal do Livro de São Paulo: ingressos para o último fim de semana de evento estão esgotados

Os ingressos para conferir o último final de semana da Bienal do Livro de São Paulo já estão esgotados. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do evento aonesta sexta-feira, 13, que informou que já não havia mais entradas para o sábado e domingo pela manhã. Ainda há ingressos disponíveis para a sexta. A feira segue até o próximo domingo, 15, no Distrito Anhembi.

O primeiro final de semana da Bienal foi marcado por uma explosão de vendas e estandes lotados. Editoras relataram um aumento expressivo de vendas em comparação com a última edição, em 2022. O crescimento chegou a até 120%.

Apesar de ser realizado em um espaço 15% maior que o da última edição - que ocorreu na Expo Center Norte -, pessoas que disseram ter ido ao evento se queixaram de lotação, especialmente para conferir os estandes das principais editoras. A lotação da feira, porém, já é esperada nos finais de semana e também ocorreu nos outros anos. A Bienal do Livro de São Paulo espera receber, até o encerramento, mais de 660 mil pessoas.