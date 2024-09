Herança de Gugu: quem são os herdeiros do apresentador?

A partilha da herança de Gugu Liberato, estimada em R$ 1 bilhão, ainda não foi concluída desde a morte do apresentador, em novembro de 2019.

Ele havia deixado um testamento em que dava aos três filhos 75% da herança; os outros 25% do patrimônio seriam divididos entre os cinco sobrinhos. Também estava prevista uma pensão vitalícia de R$ 163 mil por mês para a mãe de Gugu.

Quem são os herdeiros

Os filhos

O primogênito do comunicador, João Augusto, tem 22 anos e se formou em Administração de Empresas e Comunicação em uma universidade da Flórida (EUA) em maio deste ano. Em entrevistas, ele já disse que tem interesse em seguir a profissão do pai.

As gêmeas Marina e Sofia, de 20 anos, compartilham o dia a dia com seus seguidores nas redes sociais. Marina foi aprovada para cursar Produção para TV e Cinema e, Sofia, Finanças e Administração de Empresas, ambas em universidades americanas.

Os sobrinhos

Rodrigo Caetano e Alice Caetano são filhos de Aparecida Liberato, irmã do apresentador que foi nomeada inventariante no processo de partilha da herança. Rodrigo é bastante discreto nas redes sociais e Alice trabalha na área de Marketing, segundo a Veja.

André, Alexandre e Amanda são filhos de Amandio Liberato, irmão mais velho de Gugu. Alexandre é empresário e mora em Piracicaba; Amanda é chef de cozinha e estuda nutrição; e André trabalhava com o tio na área comercial de seus programas. Ele usa seu perfil no Instagram para mostrar lembranças de momentos em família.

A mãe

Maria do Céu, de 95 anos, também faz parte do testamento do filho Gugu. Em seu aniversário, em agosto, a matriarca recebeu homenagens nas redes sociais de vários de seus netos.

Como será a partilha da herança de Gugu?

- O testamento, firmado em 2011, foi aprovado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em junho de 2023. Mas a partilha foi atrasada por outros processos judiciais. Relembre:

- Mãe dos filhos de Gugu, Rose Miriam di Matteo pediu comprovação de união estável e reivindicava 50% do patrimônio. O processo foi abandonado por ela em agosto;

- O chef de cozinha Thiago Salvático também entrou na Justiça com processo de reconhecimento de união estável homoafetiva, pedindo a partilha de bens acumulados no período em que teriam convivido. O pedido foi negado, mas ele está recorrendo da decisão;

- No ano passado, o comerciante Ricardo Rocha, de 49 anos, alegou ser filho do comunicador, pediu exame de DNA e também entrou na disputa pela fortuna. Ele é dono de uma empresa de revenda de automóveis.

Foi realizada na última sexta-feira, 9, uma audiência de conciliação presencial entre Ricardo e os filhos do apresentador. O pedido para o encontro foi feito pelos advogados de defesa dos três irmãos, que buscam solucionar a investigação da paternidade.

O processo tramita em segredo de justiça na 4ª Vara da Família e Sucessões do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).