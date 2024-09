Ludmilla sobe ao palco do Rock in Rio após incertezas e faz show eclético com MC Daniel

Depois de suscitar incertezas sobre a sua apresentação no Rock in Rio, a cantora Ludmilla subiu ao Palco Mundo no início da noite desta sexta-feira, 13. Foi a primeira vez que a artista cantou no palco que, mais tarde, receberá o rapper Travis Scott.

Fazendo jus à sua versatilidade, Ludmilla fez um show eclético que contou com a participação de MC Daniel - que também havia se apresentado mais cedo no festival. Os dois cantaram a recém-lançada parceria Não Para.

A cantora passeou com facilidade pelo pop, funk, R&B e pagode. Cantou sucessos como Rainha da Favela, fez um medley com Snooze, sucesso de SZA, e Não Quero Mais e trouxe canções do projeto Numanice. "É a primeira vez do pagode no Palco Mundo", celebrou.

Pouco antes da apresentação, o Rock in Rio confirmou ter feito uma alteração na estrutura do show da artista "para garantir maior segurança". "Embora algumas alterações tenham sido feiras em relação à proposta inicial da cantora, o festival garante que o público terá uma experiência única", disse a nota enviada ao Estadão.

Não se sabe quais adaptações foram feitas, mas Ludmilla é conhecida por investir pesado em shows de grandes festivais. No ano passado, ela desembolsou R$ 3 milhões para a estrutura da performance no The Town, que contou com um enorme cofre, mais de 30 bailarinos e 150 horas de treinamento.

Após o show no festival na sexta, a cantora lamentou rapidamente os imprevistos, mas se disse feliz por ter cantado no Palco Mundo. "Infelizmente, não aconteceu da forma que eu sonhava", mencionou ela em entrevista ao Multishow.