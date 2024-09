Bruna Griphao nega boatos de namoro com Anitta

Na sexta-feira, 13, primeiro dia do Rock in Rio 2024, enquanto atrações como Travis Scott e Ludmilla se apresentavam no palco, várias celebridades chamavam a atenção na área VIP. Entre elas, a atriz Bruna Griphao, que foi curtir o festival ao lado de amigos.

Em entrevista ao gshow, Bruna contou que estava curtindo muito a edição, que comemora os 40 anos do evento, e aproveitou para desmentir os rumores de que ela e a cantora Anitta estariam vivendo um romance há alguns meses. O boato agitou as redes sociais.

"Um fato curioso é que a gente se conheceu em 2013 no Rock in Rio. Olha que engraçado. E a gente se conhece há muitos anos. E é isso, gente. A gente é muito amiga. Amo muito. Te amo, amiga. E é isso, basicamente. (O boato) É mentira, gente. Para a infelicidade de alguns, é mentira", riu.

O Rock in Rio 2024 começou na tarde desta sexta-feira, 13. A programação foi dominada pelo rap, sendo o americano Travis Scott o maior destaque da noite. Os brasileiros Matuê, Ludmilla e MC Cabelinho, e o rapper britânico 21 Savage também se apresentaram nos palcos da Cidade do Rock.