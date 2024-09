Veja como curtir os shows do Rock in Rio 2024 sem colocar a saúde em risco

É preciso mais do que ser fã para participar de todos os dias do Rock in Rio, que começa nesta sexta-feira (13). Para aproveitar a maratona de shows, é necessário tomar alguns cuidados com a saúde.

A dica de ouro é não economizar na hidratação. Victor Sato, clínico geral e nefrologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, orienta beber água mesmo quando você não estiver com sede.

A previsão é de que as temperaturas continuem elevadas e de que a umidade do ar permaneça baixa, favorecendo a desidratação, que pode causar tontura, fadiga e desmaios.

Calor

Proteger-se do sol é outra medida importante. Aposte em bonés, viseiras ou chapéus; lembre-se de reaplicar o protetor solar com fator de proteção 30 ou superior e, se possível, busque curtir as atrações em espaços com sombra.

Fernando Ribas, cardiologista da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, acrescenta a essa lista algumas dicas de como compor figurino: "roupas mais abertas, ventiladas e preferencialmente em cores claras".

Tempo seco

As máscaras de proteção, que há pouco tempo eram obrigatórias em qualquer evento, podem reaparecer no festival. A médica Sara Mohrbacher, clínica geral no Oswaldo Cruz, recomenda máscaras profissionais, como a N95. "Mas, se não tiver possibilidade (de usar uma dessas), pode ser qualquer máscara ou até uma bandana, um pano, tudo que ajude a dar uma filtrada no ar e reter algumas partículas", aconselha.

Álcool

O álcool contribui para a desidratação, então quem pretende consumir bebida alcoólica deve caprichar ainda mais na quantidade de água ingerida. Outra dica é se alimentar bem para evitar a hipoglicemia.

"Não existe uma dose segura para bebidas alcoólicas. Elas fazem a pressão subir, causam arritmia cardíaca, entre outros", adverte Ribas. "Mas quem faz questão de usar precisa lembrar que o uso excessivo pode comprometer a quantidade de glicose liberada pelo fígado", complementa.

Doces, como chocolates e pirulitos, são fontes rápidas de glicose que podem auxiliar. Os diabéticos, entretanto, devem ter cuidado com essa ingestão de açúcar.

Alimentação

Como a escolha dos alimentos pode influenciar diretamente o nível de energia e o conforto durante shows longos, Sato indica alimentos mais leves e de fácil digestão, como frutas, barras de cereais e sanduíches integrais. "Alimentos ricos em carboidratos complexos ajudam a manter a energia sem sobrecarregar o sistema digestivo, o que é essencial nas horas em pé e em movimento", afirma.

Sara salienta que alimentos crus, vendidos dentro ou ao redor da Cidade do Rock, devem ser evitados. Comidas expostas ao ar livre por muito tempo podem estragar e, se forem cozidas, as chances de provocar problemas diminuem.

Evite passar perto dos estandes com frituras e hambúrgueres, pois, além de aumentarem a sensação de cansaço, os alimentos gordurosos podem causar desconforto gástrico. E, antes de se alimentar, lembre-se sempre de lavar as mãos ou, se não for possível, passar álcool em gel.

Energético

Para pular o show todo, há quem use energéticos, mas Ribas reforça que essas bebidas podem acelerar a frequência cardíaca e aumentar a pressão arterial, sobrecarregando o sistema cardiovascular em um ambiente já estressante e quente.

"A dose máxima recomendada de cafeína é de 400 mg por dia. Uma lata de energético tem cerca de 114 mg. Portanto, o ideal é não abusar desses produtos. Além disso, intercalar essas bebidas com água é uma boa estratégia para evitar desidratação e outros problemas de saúde", diz.

Ficar em pé

Ficar em pé na frente do palco por horas não é para qualquer um. "Se você tem alguma restrição, alguma comorbidade, é importante sentar para descansar, aliviando o sistema cardiovascular e o musculoesquelético", aconselha Ribas.

Alongamentos antes, durante e depois da festa diminuem as dores, assim como a escolha do calçado: tênis confortáveis são melhores do que botas com salto, por exemplo.

Após a festa

Mesmo seguindo todas as recomendações no primeiro dia da festa, é necessário um bom descanso para curtir o dia seguinte e os próximos. "A privação de sono pode prejudicar a cognição, aumentar a irritabilidade e diminuir o desempenho físico, o que pode comprometer a experiência no festival", finaliza Sato.