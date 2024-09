Show do Jane's Addiction é interrompido após briga com soco entre integrantes no palco

Um show da banda Jane's Addiction foi interrompido na noite da última sexta-feira, 13, em Boston, nos Estados Unidos, após uma briga entre seu vocalista, Perry Farrell, e o guitarrista Dave Navarro. Durante uma das músicas, ele foi em direção ao colega e lhe deu um empurrão. Surpreso com a atitude, o guitarrista ainda finalizou os últimos acordes. Perry continuou indo em sua direção, enquanto Navarro pôs o braço em sua direção para tentar segurá-lo. Em tom raivoso, o cantor continuou falando algumas palavras inaudíveis até lhe desferir um soco.

Quatro funcionários da produção, então, apareceram no palco para contê-lo. O guitarrista foi em outra direção, colocou seu instrumento no chão e interagiu com o público enquanto Perry era tirado de cena.

Segundo informações da revista Variety, o fato ocorreu ao fim da 11ª música do show do Jane's Addiction - a banda costuma tocar em torno de 15 por apresentação. Até a publicação desta matéria, nenhum dos envolvidos chegou a se pronunciar nas redes sociais.