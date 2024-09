TV Brasil transmite primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino

transmite neste domingo (15), a partir das 9h30, o primeiro jogo válido pela grande final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que será disputado entre São Paulo (SP) e Corinthians (SP). A partida terá a narração de Luciana Zogaib e comentários de Brenda Balbi.

A bola rola a partir das 10h, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Em uma edição inédita, a equipe do Corinthians tenta manter a sua hegemonia no cenário do futebol feminino, que se comprova pelos quatro títulos conquistados já conquistados na participação em finais. Enquanto isso, as jogadoras do São Paulo sonham em levantar a taça pela primeira vez, após uma classificação emocionante nos pênaltis na semifinal contra com três defesas da goleira Carlinha.

Os dois times finalistas já estão classificados para a Copa Libertadores da América de Futebol Feminino de 2025. As vencedoras levam R$ 1,5 milhão para casa, enquanto as vice-campeãs faturam R$ 750 mil.

Esportes

A transmissão da Série A1 do Brasileirão Feminino faz parte da estratégia de ampliar a presença do esporte na programação da TV Brasil. A emissora também exibe atualmente a Série B do Campeonato Brasileiro. Transmitiu ainda as fases decisivas das Séries A2 e A3 do futebol feminino, a final do Brasileirão Feminino Sub-17 e as disputas da Liga de Basquete Feminino (LBF).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que reúne mais de 100 emissoras afiliadas da TV Brasil, os torcedores de todo o país podem assistir às partidas e acompanhar seus times na disputa pelo título.

Competição

Com 16 clubes, a edição de 2024 da Série A 1 reuniu a elite do futebol feminino brasileiro, em 6 meses de disputa. Os times que participam são América (MG), Atlético Mineiro (MG), Avaí-Kindermann (SC), Botafogo (RJ), Corinthians (SP), Cruzeiro (MG), Ferroviária (SP), Flamengo (RJ), Fluminense (RJ), Grêmio (RS), Internacional (RS), Palmeiras (SP), Real Brasília (DF), Red Bull Bragantino (SP), Santos (SP) e São Paulo (SP).

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Brasileirão Feminino Série A1 - São Paulo (SP) x Corinthians (SP) - domingo, dia 15/09, 9h, horário de Brasília, na TV Brasil

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Site – https://tvbrasil.ebc.com.br

Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil

Twitter – https://twitter.com/TVBrasil

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil

TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil

TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br