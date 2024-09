Chuva de hits impulsiona show dos Paralamas do Sucesso no 'Dia do Rock'

Terceira banda a se apresentar neste Rock in Rio que também se exibiu na primeira edição do festival, em 1985, os Paralamas do Sucesso cumpriram o roteiro de memórias: abriram o show no palco Mundo, às 16h50 deste domingo, na Cidade do Rock, com imagens da exibição de quase 40 anos atrás, e a primeira música entoada foi, primeiro sucesso da banda, de 1983.

Logo depois o líder Herbert Vianna constatou a passagem do tempo: perguntou ao público quem havia estado no show de janeiro de 1985 e, diante de respostas difusas, concluiu, irônico: "ah, vocês são netos daquelas pessoas!"

Mas a viagem no tempo continuou, com hits como Melô do Marinheiro, Uma Brasileira e Alagados, durante a qual citou Viva a sociedade alternativa, de Raul Seixas. Outras das mais antigas ficaram para a reta final do show: Óculos e Meu Erro, que Herbert pareceu cantar com ainda mais disposição.

Antes dessa, o músico prestou homenagem a guitarristas estrangeiros e a Lulu Santos, que se apresentou no sábado: "o maior guitarrista que já nasceu nessa parte do planeta", elogiou.