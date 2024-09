Elizabeth Debicki leva o Emmy por sua atuação como Princesa Diana em 'The Crown'

Elizabeth Debicki, intérprete da Princesa Diana nos dois últimos anos de, ganhou o seu primeiro Emmy na cerimônia de 2024, na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante em série dramática. Este ano, Debicki se despediu do papel na última temporada da série sobre a coroa britânica, que retratou o divórcio da Princesa e Príncipe Charles, e sua morte em 1997.

Debicki já havia sido indicada ao Emmy pelo papel em 2023, mas perdeu na categoria para Jennifer Coolidge e sua atuação no segundo ano de The White Lotus. No Emmy, Debicki agradeceu o criador da série, Peter Morgan, além dos produtores, maquiadores, figurinistas e elenco de The Crown. "Interpretar este ser humano incomparável foi uma benção", concluiu.

A atriz australiana também estrelou a série The Night Manager e participou dos filmes de Guardiões da Galáxia, do Marvel Studios. Mais recentemente, ela também atuou em Tenet, de Christopher Nolan, e apareceu no terror MaXXXine, de Ti West.

No Emmy de 2024, Debicki saiu na frente de nomes como Christine Baranski, por A Idade Dourada e sua colega de elenco em The Crown, Lesley Manville.