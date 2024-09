André Marques fala de luto por morte de pet

O apresentador André Marques voltou a falar neste domingo, 15, sobre a fase de luto que enfrenta após a morte de sua cachorrinha, Gorda. A pet morreu aos 13 anos em julho e, desde então, André tem publicado textos no Instagram sobre a saudade que sente. "Não estou a melhor companhia do mundo, admito", disse o apresentador em uma publicação em que mostrou registros recentes de seu dia a dia. André descreveu que tem chorado "algumas vezes durante o dia", além de ficar "pensativo" sobre a morte de Gorda.

Ele disse que foi para um almoço com amigos no sábado, 14, mas que logo foi "para um 'cantinho'". "Cada um reage de uma maneira. Que 'doideira'", refletiu.

O apresentador afirmou que tem recebido apoio dos amigos em meio ao luto. "Que bom que tenho amigos incríveis que estão me apoiando, respeitando e me entendendo. Quem ama de verdade apoia, está ali com você, não te abandona não", disse.

Na semana passada, André mostrou ter feito uma tatuagem em homenagem a Gorda. Segundo ele, o processo durou 10 horas. "Eu sofri, chorei de dor, de emoção, de saudade. Um mix de sentimentos. Mas valeu a pena essas 10 horas de 'trampo'", escreveu.