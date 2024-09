Netflix negocia para transmitir versão ao vivo de 'Hot Ones'; entenda

, popular série do YouTube que convida estrelas de Hollywood para testar suas resistências a comidas picantes, pode ganhar uma versão ao vivo na Netflix. Em estágios iniciais de conversas entre a plataforma e o Buzzfeed, dono do programa original, a negociação levaria uma versão da série apresentada por Sean Evans à plataforma de streaming.

De acordo com fontes internas da indústria, Evans continuaria como apresentador, porém este Hot Ones seria criado especificamente para a Nzetflix. Nenhuma das duas empresas - Buzzfeed e Netflix - se pronunciaram oficialmente sobre o acordo em potencial, mas a ideia é a de que a série de YouTube continue existindo em paralelo.

Hot Ones se tornou uma série de sucesso e parada obrigatória nas campanhas de divulgação das estrelas de Hollywood. Com milhões de visualizações, os programas já contaram com presenças de astros como Margot Robbie, Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Scarlett Johansson, Conan O'Brien, Jenna Ortega, Ariana Grande, entre outros. Na série de vídeos, os convidados são entrevistados enquanto precisam provar asinhas de frango temperadas com pimentas cada vez mais fortes.