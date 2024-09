'Há uma espécie de terrorismo climático no Brasil', diz Marina sobre incêndios

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirma que o País vive "espécie de terrorismo climático" e que há aliança entre ideologias políticas que dificultam enfrentamento. "Prender grandes culpados pelo fogo depende da investigação, eles dificilmente estarão na linha de frente", disse ao programa "Bom dia, ministra", da

Na avaliação da ministra, diante do cenário de seca severa na maior parte do território brasileiro, a punição mais severa a quem ateia fogo é indispensável. "Em um contexto como esse, se as pessoas não pararem de atear fogo, nós estamos diante de uma situação", disse Marina, sem completar a frase, que se seguiu com cobrança de ação coordenada.