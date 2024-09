Reunião de Lula sobre queimadas terá Alckmin, Nísia, Gonet, presidente do STJ e vice do TCU

Reunião do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre as queimadas no Brasil, prevista para o período próximo do fim da tarde desta terça-feira, 17, deve ter a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, da ministra da Saúde, Nísia Trindade, do procurador-geral da República, Paulo Gonet, do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Herman Benjamin, e do vice-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo Filho.

A informação foi divulgada pelo Palácio do Planalto, nesta terça, em atualização da agenda de Lula.

Já haviam sido confirmadas as presenças do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, dos presidentes do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL), e dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Ricardo Lewandowski (Justiça), Marina Silva (Meio Ambiente), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Jorge Messias (Advocacia-Geral da União).

Há uma expectativa de que o governo federal anuncie uma série de medidas para combater os incêndios.

De acordo com a ministra do Meio Ambiente, somente os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina não estão em situação de seca. Marina Silva também afirmou, em entrevista a uma TV estatal, que "neste momento, qualquer incêndio se caracteriza como criminoso", porque há proibição do uso do fogo em todo o País.