O governo de Mato Grosso informou ter indiciado 112 pessoas por colocarem fogo em florestas, plantações e áreas urbanas ao longo deste ano. "Prendemos 20 pessoas em flagrante e temos 112 pessoas indiciadas pelo crime de incêndio, além de 122 inquéritos instaurados", disse a delegada Liliane Murata, da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), no podcast, disponível no YouTube.

Em multas aplicadas foram R$ 74,5 milhões. "Usar fogo na zona urbana durante o ano todo é proibido. Já nas áreas rurais, é permitido apenas quando há autorização do órgão ambiental. Só que com o decreto em vigor, todas as autorizações são revogadas", disse a delegada. "Estamos passando pela pior seca dos últimos 44 anos, então qualquer uso do fogo pode resultar em grandes incêndios florestais. Por isso, é preciso que a população respeite o período proibitivo."