Sabrina Sato é surpreendida por homenagem de Nicolas Prattes no 'Mais Você'

Sabrina Sato participou do Mais Você desta terça-feira, 17, e foi surpreendida por uma declaração de Nicolas Prattes, seu noivo, no final do programa.

"Estou participando rapidinho do seu café, meu amor, para dizer que sei tudo o que a gente está construindo. Sou completamente apaixonado por você, pela mãe maravilhosa que você é, incrível, guerreira, trabalhadora e muito respeitosa com todos. Eu só tenho a agradecer por ter te encontrado, cruzado com você nesta vida e estar construindo tudo o que a gente está construindo. Um beijo! Te amo", disse o ator.

A apresentadora não conteve a emoção com as palavras do amado e retribuiu o carinho imediatamente. "Amor, eu te amo muito! Você é um presente na minha vida."

Ela disse a Ana Maria Braga que nunca imaginou que pudesse encontrar alguém tão bom e incrível quanto o Nicolas. "Estou muito feliz, e vivendo um momento muito especial", completou.

Sabrina ainda relembrou que na última vez em que participou do programa, a apresentadora havia falado que ela iria encontrar um grande amor.

O envolvimento entre o casal foi confirmado no carnaval deste ano, após semanas de especulações. No último dia 8, Nicolas, que vive Rudá na novela Mania de Você, revelou que os dois estão noivos.