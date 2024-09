Lira diz achar fácil flexibilizar até arcabouço para combater incêndios criminosos

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse que vê com facilidade a aprovação no Congresso Nacional de uma flexibilização do arcabouço fiscal para disponibilizar recursos ao combate a organizações criminosas que praticam infrações ambientais.

A declaração ocorreu em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e representantes dos Três Poderes, no Palácio do Planalto, nesta terça-feira, 17. Na ocasião, as autoridades discutem ações contra as queimadas no Brasil.

Lira afirmou a Lula que é fácil construir textos e aprovações de matérias no Legislativo que prevejam a "possibilidade de rever gastos efetivos direcionados, muito fortemente, para o enfraquecimento, o monitoramento dessas organizações".

Lira continuou: "É muito fácil de você construir textos e construir aprovações no Congresso Nacional que flexibilizem até o arcabouço, como foi feito e mantido, para que esse recurso chegue para o combate efetivo a essas pessoas que cometem esse crime de maneira organizada".

Segundo o presidente da Câmara, "não faltará vontade política da Câmara" para esse tema, "mas alguns temas têm que vir bem explicados para que a gente não tenha uma reação adversa a uma tratativa que fuja de alguns pensamentos mais ou menos ideológicos, e sim, com relação ao cerne da questão".

"Então, na nossa visão, estamos com problemas climáticos sérios, mas estamos enfrentando um problema iminente de organizações criminosas, inclusive no ateamento de fogo", prosseguiu.

O deputado alagoano defendeu ainda um reforço financeiro para a Polícia Federal, a Força Nacional e "todas as condições que o Estado tem para se impor", com o objetivo de, segundo ele, "combater isso (os incêndios) com o todo o rigor possível".