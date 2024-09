Matteus e Isabelle, do 'BBB 24', falam sobre planos de ter filhos: 'A gente ainda é muito bebê'

Isabelle Nogueira e Matteus Amaral deixaram a casa do Big Brother Brasil 24 namorando, e, desde então, mostram momentos em casal em suas redes sociais. Nesta segunda-feira, 16, a dançarina compartilhou um momento entre os dois, no qual o gaúcho falava sobre ter filhos.

"Hoje teve um bebê recém-nascido aqui. Ela pegou o bebê no colo e ficou olhando para ele uns dez minutos, acho que aquilo foi um sinal", brincou Matteus. A influenciadora explicou que observou a criança porque ela é linda.

"O Matteus está com um negócio de bebê, a gente ainda é muito bebê para ter um bebê", rebateu. O ex-BBB ainda revelou que deseja se tornar pai no ano que vem, ideia que Isabelle reprovou.

Apesar de não compartilharem a mesma opinião no assunto família, a cunhã do boi garantido encerrou seus stories no Instagram com uma declaração do amado.

"Sou homem, tenho uma esposa agora. Não é? Tu arrumou um homem, não arrumou um rato. Estou arrumando para minha mulher tomar um banho quentinho porque ela merece. Agora tu pode aceitar meu pedido", finalizou o influenciador.