Capital fluminense terá ponto facultativo na quarta e na quinta-feira

A prefeitura do Rio decretou ponto facultativo nesta quarta-feira (18) e na quinta-feira (19). A medida foi adotada com o objetivo de executar o plano operacional para as três partidas válidas pelas quartas de final da Copa Libertadores da América na cidade e para o Rock in Rio, que inicia a segunda fase do festival na quinta-feira.

A força-tarefa envolve aproximadamente 3,4 mil agentes de 11 secretarias e órgãos municipais, atuando nos serviços de trânsito, transportes, saúde, limpeza e ordem urbana. A finalidade é garantir a chegada e saída com tranquilidade do público tanto do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, quanto dos estádios do Maracanã e Nilton Santos (Engenhão), na zona norte da cidade. Amanhã, o Fluminense joga contra o Atlético Mineiro, às 19h, no Maracanã, e o Botafogo enfrenta o São Paulo, no Engenhão, às 21h30. E, no dia seguinte, será disputada a partida entre o Flamengo x Peñarol, também no Maracanã, às 19h.

A prefeitura recomenda o uso de transporte público. Para o Rock in Rio, a orientação é que o público se desloque até o Parque Olímpico utilizando o Expresso Rock in Rio, serviço especial exclusivo de BRT, e o metrô. O acesso de veículos ao perímetro do festival está restrito aos carros de serviço e credenciados dos moradores da região. Para os jogos da Libertadores, os torcedores que forem às partidas no Maracanã deverão dar preferência ao metrô e ao trem, e no caso do Engenhão, ao trem.

Nos dois dias de ponto facultativo, o expediente nas repartições municipais se encerrará às 15h. A medida leva em consideração a necessidade de maior mobilização dos órgãos municipais, para garantir a ordem pública e as operações de trânsito. Não estão incluídos no ponto facultativo os serviços da Secretaria Municipal de Saúde, Mobi-Rio e outros que não admitem paralisação.

Trânsito

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) realizará operação de trânsito especial nos arredores do Maracanã e do Engenhão, por conta dos jogos da Libertadores. Na quarta, serão 95 agentes no entorno dos estádios, já que haverá duas partidas nesse dia. Na quinta, 50 agentes no entorno do Maracanã fazem a fiscalização.

Na quarta-feira, na partida entre o Fluminense e o Atlético (MG), no Maracanã, às 19h, o esquema especial começará às 16h, com interdições ao trânsito no entorno do estádio. A CET-Rio contará com 50 agentes e 16 veículos, além de 13 painéis de mensagens variáveis, que informarão sobre os horários dos fechamentos e as rotas alternativas. Técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações Rio (COR), vão monitorar toda a movimentação do trânsito por meio das câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica com o objetivo de garantir as boas condições viárias.

A partir das 18h30, haverá interdições ao trânsito de veículos na região. O efetivo operacional contará com 45 pessoas entre agentes da CET-Rio e apoiadores de tráfego, além de viaturas e motocicletas que vão atuar garantir a fluidez do trânsito e a manutenção dos cruzamentos livres, e orientar pedestres, torcedores e motoristas. Técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações Rio (COR), irão monitorar toda a movimentação do trânsito por meio das câmeras.

Metrô

Para oferecer mais comodidade e facilidade aos torcedores, no jogo entre Fluminense e Atlético-MG, na quarta-feira, o MetrôRio vai reforçar o efetivo de segurança e de operadores, principalmente nas estações próximas ao estádio. Na quinta-feira (19), também no Maracanã, Flamengo e Peñarol entram em campo a partir das 19h. Para oferecer mais comodidade e facilidade aos clientes, a concessionária vai reforçar o efetivo de segurança e de operadores de estação, principalmente naquelas próximas ao estádio.

SuperVia

A SuperVia terá grade de trens extras para atender o público dos jogos da Libertadores. A operação ferroviária seguirá com a capacidade plena nos dias do ponto facultativo. Para os demais dias (com shows do Rock in Rio), a programação seguirá a grade usual. Na quarta e na quinta, a SuperVia vai reforçar a grade dos trens a partir das 15h. A empresa orienta que os clientes se programem consultando a ferramenta “Planeje Sua Viagem” no aplicativo da concessionária ou, em caso de dúvidas, entrem em contato com a Central de Atendimento (0800 726 9494).

Rock in Rio

Quem for ao Rock in Rio poderá contar com três serviços especiais exclusivos de BRT, denominados Expresso Rock in Rio, com embarque nos terminais Jardim Oceânico, Alvorada, na Barra da Tijuca, e Paulo da Portela, em Madureira. O ponto de desembarque é o Terminal Centro Olímpico e o serviço funciona das 11h às 5h. O valor da passagem do Expresso Rock in Rio é de R$ 23, incluindo ida e volta, e deve ser pago somente com os sistemas de bilhetagem Jaé e RioCard.

O valor do serviço especial do BRT será cobrado na ida do passageiro para o festival. Ao entrar em qualquer estação de BRT, ao longo do dia, será cobrado o valor habitual de R$ 4,3. O complemento da tarifa especial será debitado num segundo validador, quando o passageiro chegar próximo ao portão de acesso ao Parque Olímpico (Cidade do Rock). Neste momento, será entregue uma pulseira para o embarque rápido na viagem de retorno do Expresso Rock in Rio. A cada dia do serviço, haverá pulseiras com cores e datas diferentes, entregues após a validação da passagem.

Escolas da rede pública

As escolas municipais de ensino do Rio em turno único funcionarão das 7h30 às 14h30 no ponto facultativo. Já as escolas de tempo parcial funcionarão apenas na parte da manhã das 7h30 às 12h. Os alunos da modalidade educação de jovens e adultos (EJA), que normalmente estudam à noite, não terão aula.

Na rede estadual de ensino, devido ao ponto facultativo decretado na capital para quarta-feira e quinta, haverá alterações no funcionamento das escolas. O turno da manhã será normal, já os turnos da tarde e integral terão funcionamento até as 15h. O turno da noite não funcionará, mas nessas unidades será aplicado o plano de reposição de aulas.