Sobrinha-neta de Silvio Santos faz homenagem um mês após morte do apresentador

A apresentadora Gabriela Abravanel, sobrinha-neta de Silvio Santos, prestou uma homenagem nesta terça-feira, 17, um mês após a morte do maior nome da TV brasileira. Filha de Daniel Abravanel, sobrinho de Silvio, Gabriela mostrou uma foto assinada dada pelo apresentador a ela há 17 anos.

Na fotografia, Silvio havia escrito: "A você, bonita Gabriela. O tio deseja sucesso, saúde e felicidades com muitos beijos". A data marcada pelo próprio apresentador foi o dia 17 de setembro de 2007.

"Um mês da despedida, 17 anos dessa carta", escreveu Gabriela. "Você nos deixou no dia 17 de agosto. Dia do meu aniversário, meu número da sorte. E o Universo me trouxe esse número o tempo todo no último mês. Seguimos com dedicação, carinho, admiração e respeito."

Silvio Santos morreu no mês passado, aos 93 anos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein desde o início de agosto e a causa da morte foi broncopneumonia decorrente da H1N1.