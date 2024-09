Mulher é baleada e achada morta dentro de casa em Indianópolis, na zona sul de SP

Uma mulher de 63 anos foi baleada e encontrada morta na madrugada desta quarta-feira, 18, dentro de casa na Alameda dos Jurupis, 560, em Indianópolis, zona sul de São Paulo. O responsável pelo crime ainda não foi identificado. A Polícia Civil está investigando o caso.

Conforme a Polícia Militar, policiais foram até o local por volta das 4h30 da manhã para atender a ocorrência, quando localizaram a vítima já sem vida.

"No local dos fatos, encontraram, no interior da residência, a idosa com um ferimento causado por disparo de arma de fogo. O resgate foi acionado e o óbito constatado no local", acrescentou a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Segundo a investigação, a filha da vítima, de 28 anos, foi localizada no imóvel, trancada dentro de um cômodo.

"Ela relatou que ouviu barulhos na madrugada e que ela e a mãe foram verificar o ocorrido, quando perceberam um homem na residência. Ela ficou trancada em um local e em seguida houve o disparo", acrescentou a SSP.

A perícia foi acionada até o local. A ocorrência foi registrada como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, no 27° DP (Dr Ignácio Francisco) e é investigado pela 2ª Cerco.