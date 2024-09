Rui Costa se reúne com 10 governadores, de 11 convidados, nesta 5ª-f para tratar de incêndios

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, se reunirá nesta quinta-feira, 19, às 15h, com governadores para tratar sobre os incêndios que acontecem em diversas regiões do País. Segundo a pasta, 11 gestores estaduais foram convidados e, até o momento, apenas o governador do Amapá, Clécio Luís, não confirmou presença.

A reunião será conduzida pelo chefe da Casa Civil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprirá agenda amanhã em Alcântara, no Maranhão, onde visitará a comunidade quilombola de Mamuna e assinará decretos de interesse social relativos a territórios quilombolas.

Até o momento, segundo a pasta, confirmaram presença os governadores do Distrito Federal, Ibaneis Rocha; do Pará, Helder Barbalho; de Goiás, Ronaldo Caiado; de Mato Grosso, Mauro Mendes; do Amazonas, Wilson Lima; do Acre, Gladson Cameli; de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel; de Rondônia, Marcos Rocha; de Tocantins, Wanderlei Barbosa; e de Roraima, Antonio Denarium.

De acordo com a Casa Civil, o convite foi feito a Estados do Pantanal e da Amazônia Legal. No entanto, o Distrito Federal não faz parte de tais critérios.

Além dos governadores e de Rui Costa, devem participar também ministros e/ou representantes dos ministérios da Justiça, Meio Ambiente, Integração e Desenvolvimento Regional e Relações Institucionais.

Na terça-feira, 17, o governo anunciou crédito extraordinário de R$ 514 milhões para as medidas de enfrentamento aos incêndios no País. A abertura de crédito será direcionada a diversos ministérios e autarquias para a investigação de incêndios criminosos, combate aos focos das queimadas e atendimento à população afetada.