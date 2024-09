Barbalho: Houve sinalização do governo de que MP de R$ 514 mi foi apenas 1ª de outros recursos

O governador do Pará, Helder Barbalho, disse depois de reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e outros ministros e governadores que o governo federal sinalizou com a liberação de mais recursos além dos R$ 514 milhões já anunciados para combater os incêndios que atingem o País. Ele falou a jornalistas no Palácio do Planalto depois de sair da reunião.

Helder disse que há "o compromisso de trabalhar de forma conjunta as estratégias do governo federal e dos Estados". Ele também falou em "construir junto ao Congresso Nacional" a destinação de mais recursos para o combate ao fogo. A medida provisória que liberou R$ 514 bilhões seria apenas a primeira.

Ele disse que o Pará solicita mais dinheiro para apoiar sua população. Mencionou dificuldades da agricultura, por exemplo, para cumprir seus compromissos. Helder Barbalho disse que há incêndios criminosos, mas também outros causados por uso de fogo em limpeza de solo.