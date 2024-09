Reunião sem Lula sobre incêndios tem seis ministros e nove governadores

A reunião de representantes do governo federal e dos Estados para discutir o combate aos incêndios que atingem o País teve participação de seis ministros e nove governadores, além de autoridades de escalão mais baixo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que viajou para o Maranhão mais cedo nesta quinta-feira, 19, não participou.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, um dos presentes, criticou a ausência de Lula. "Se a visão dele é que isso não tem essa relevância, não cabe a mim discutir. Cabe a mim discutir o que a gente pode fazer. No nosso Estado de Goiás estou fazendo, não me omito de nenhum problema", declarou Caiado.

Leia a seguir a lista das principais autoridades que participaram da reunião. Os nomes foram divulgados pela assessoria de imprensa da Casa Civil.

Ministros

Rui Costa - Casa Civil;

Ricardo Lewandowski - Justiça;

Simone Tebet - Planejamento;

Marina Silva - Meio Ambiente;

Waldez Góes - Integração e Desenvolvimento Regional;

Alexandre Padilha - Relações Institucionais;

Governadores

Helder Barbalho (MDB) - Pará;

Ronaldo Caiado (União Brasil) - Goiás;

Mauro Mendes (União Brasil) - Mato Grosso;

Wilson Lima (União Brasil) - Amazonas;

Gladson Cameli (PP) - Acre;

Ibaneis Rocha (MDB) - Distrito Federal;

Eduardo Riedel (PSDB) - Mato Grosso do Sul;

Wanderlei Barbosa (Republicanos) - Tocantins;

Antonio Denarium (PP) - Roraima;

Também estava presentes os vice governadores do Amapá, Antônio Pinheiro Teles Júnior (PDT), e de Rondônia, Sérgio Gonçalves da Silva (União Brasil). Além deles, compareceram funcionários do governo de escalão mais baixos, como o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho. Ainda, dois diretores do BNDES, Nelson Barbosa e Tereza Campello, participaram remotamente.