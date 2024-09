Policial entra por engano na comunidade do Quitungo e é baleado

Rio - O policial penal Sérgio Roberto Fernandes foi baleado após entrar por engano nas proximidades da comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, Zona Norte, na noite desta quinta-feira (19). O agente foi socorrido por PMs e encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha, onde está internado. Seu quadro de saúde é considerado estável.

Segundo a corporação, equipes do 16° BPM (Olaria) foram acionados para prestar apoio a vítima, que relatou ter sido atacada a tiros por um grupo de homens armados na Rua Butuí. O policiamento foi reforçado na região.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que o policial ainda está recebendo atendimento médico neste momento. "A secretaria acrescenta que está acompanhando a evolução do quadro de saúde do servidor, enquanto apura as circunstâncias do ocorrido", informou em comunicado.

Outro caso

Na quarta-feira (18), uma adolescente foi baleada após o pai entrar por engano no Complexo da Maré, na Zona Norte. Na ocasião, a família que vinha de Minas Gerais com objetivo de tirar o visto de turismo no Consulado Americano, no Centro do Rio, também foi atacada a tiros ao errar o caminho.

A menina foi socorrida e encaminhada ao hospital. O estado de saúde dela é estável.