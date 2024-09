PRF pega caminhão-pipa em rodovia no Paraná com 5 toneladas de maconha

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta sexta-feira, 20, um caminhão-pipa que transportava 5,1 toneladas de maconha em Ouro Verde do Oeste, na região oeste do Paraná. A apreensão é resultado de uma ação conjunta que envolveu, além de agentes da PRF, equipes da Polícia Federal, Receita e Polícia Militar do Paraná.

Seguido pelos agentes até uma estrada rural, o motorista jogou o caminhão em uma área de lavoura e se refugiou em uma mata fechada. Ele ainda não foi localizado.

A PRF informou que, desde o início de 2024, já retirou de circulação mais de 190 toneladas de drogas no Paraná.