Deputado Glauber Braga é detido pela PM durante desocupação da Uerj

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) e três alunos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) foram detidos, na tarde desta sexta-feira, 20, durante uma ação da Polícia Militar para desocupar um prédio do principal campus da instituição de ensino, no Maracanã (zona norte do Rio).

O campus estava ocupado desde 26 de julho por alunos contrários a mudanças na política de assistência estudantil. A Justiça havia dado prazo até quinta-feira, 19, para que os alunos desocupassem a universidade. Eles não saíram e, nesta sexta-feira, a Polícia Militar retirou o grupo, em ação bastante tumultuada. O campus está desocupado.

Em nota, a presidente do PSOL, Paula Coradi, afirmou que a prisão "se deu de modo arbitrário e ilegal, quando nosso parlamentar tentava negociar uma solução pacífica para a reintegração de posse do Pavilhão João Lyra Filho, principal prédio do campus Maracanã da Universidade Estadual Rio de Janeiro (UERJ). O local estava ocupado por estudantes em protesto contra mudanças nas regras para a concessão de bolsas e auxílios de assistência estudantil".

Segundo a nota, o PSOL acionou seu departamento jurídico para avaliar as medidas cabíveis contra o Estado do Rio de Janeiro. O partido afirma que o governador Claudio Castro (PL) "sequer quis ouvir a proposta dos estudantes e invadiu o local, com a PM, de modo truculento com uso de bombas e gás de pimenta, além de proceder uma detenção claramente ilegal de um parlamentar democraticamente eleito".

Também em nota, a Polícia Militar afirmou que "policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque e do 6º Batalhão desobstruíram a rua São Francisco Xavier, após manifestantes atearem fogo em objetos". A nota afirma que "quatro indivíduos foram conduzidos para a Cidade da Polícia", no Jacarezinho (zona norte), onde funcionam diversas delegacias da Polícia Civil. Durante as ações, um policial foi ferido e socorrido ao Hospital Central da Polícia Militar, segundo a PM.