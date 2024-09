O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), teve alta médica nesta sexta-feira, 20, por volta das 17h, do Hospital DF Star, em Brasília. Ele estava internado desde terça-feira em razão de uma pneumonia por hipersensibilidade, em meio à fumaça de queimadas que se espalhou por Brasília nos últimos dias. A recomendação médica é que ele fique afastado do trabalho até 1º de outubro.