Petrobras homenageia 55 paratletas que competiram em Paris

Maior medalhista de ouro brasileira em Jogos Paralímpicos, a paratleta da natação Carol Santiago sente a responsabilidade de ser exemplo para meninas. “Estou muito honrada de ter entrado para essa lista de grandes atletas do Brasil", celebrou a nadadora, em evento da Petrobras no Rio de Janeiro em homenagem aos 55 paratletas de 31 modalidades patrocinados pela companhia na Paralimpíada de Paris.

Na Paralimpíada de Tóquio, Carol conquistou cinco medalhas, três de ouro, uma de prata e uma de bronze. Em Paris, também ganhou cinco medalhas, sendo três de ouro e duas de prata. "Ser a maior medalhista de ouro do Brasil é muito importante para nosso programa, que já foi vitorioso em Tóquio, que a gente aprimorou ainda mais para Paris. Tudo que a gente se dedicou trouxe esse resultado e é muito gratificante. Mais do que isso é uma grande responsabilidade também. É algo que possa inspirar novas meninas a se identificarem com a vitória”.

Após as merecidas férias, a nadadora planeja voltar aos treinos "com força total" para avaliar o que pretende para o próximo ciclo. “Com certeza, se for Los Angeles [próxima olimpíada em 2028], a ideia é que seja melhor do que a gente fez agora em Paris”.

Também homenageado no evento, o paratleta Petrúcio Ferreira, tricampeão nos 100 metros no atletismo, também está está de férias, mas já de olho no início dos treinos para Los Angeles. Com um bronze nos 400 metros em Tóquio e duas pratas, nos 400 metros e no revezamento 4x100 na Rio 2016, ele falou do desafio que foi participar da terceira paralimpíada.

“Chegar a uma terceira paralimpíada foi mais difícil do que a primeira. Eu me cobrei mais. Defender o terceiro título paralímpico foi muito exigente. Cheguei a passar por um momento difícil na minha carreira. Foi uma depressão que eu consegui superar. Ainda me cobro mas agora com mais cuidados. Sabia que eu tinha que defender o título já que fui campeão na Rio 2016 e em Tóquio”, disse o atleta.

Dos 55 patrocinados pela Petrobras na Paralimpíada de Paris, 13 conquistaram medalhas. No evento em homenagem aos paratletas, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que os eles representam os valores da companhia de inserção na sociedade, na dedicação e na busca dos objetivos em prol de uma sociedade mais forte em um país inclusivo e diverso.