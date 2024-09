Queimadas: Bombeiros em Mato Grosso monitoram 34 focos de incêndios florestais

O governo de Mato Grosso informou que o Corpo de Bombeiros do Estado registrou 34 incêndios florestais nesta sexta-feira, 20. Os incêndios são combatidos por mil militares, informou o governo em nota. Há uma semana, o Estado registrava 54 incêndios florestais. Outros 324 focos de calor são monitorados, sendo 116 na Amazônia, 111 no Cerrado e 97 no Pantanal.

No Pantanal, o incêndio na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Sesc Pantanal, em Barão de Melgaço, foi controlado, de acordo com o governo estadual. O Corpo de Bombeiros monitora também incêndios florestais no Parque Estadual do Guirá e na região da Baia Grande, próximo a Estação Ecológica do Taiamã, em Cáceres; e na Fazenda Laguna, próxima a Terra Indígena Tereza Cristina. Há ainda focos em Cuiabá, Chapada dos Guimarães, Rosário Oeste, Nossa Senhora do Livramento, Alto Araguaia, Pedra Preta, Guiratinga, Alto Paraguai, União do Sul, Sorriso, Ribeirão Cascalheira, Cáceres, Aripuanã, Juara, Novo Mundo, Nova Ubiratã, Nova Maringá, Diamantino, Nova Nazaré, Nova Xavantina e Lambari DOeste.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a estiagem severa e a baixa umidade do ar contribuem para a propagação das chamas. Desde o início do período proibitivo de uso do fogo no Estado, o Corpo de Bombeiros extinguiu 161 incêndios florestais em 47 cidades.