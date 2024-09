Fluminense e Botafogo fazem clássico de opostos no Brasileiro

Em situações completamente opostas na Série A do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Botafogo medem forças, a partir das 18h30 (horário de Brasília) deste sábado (21) no estádio do Maracanã. Atransmite o Clássico Vovô ao vivo.

O Alvinegro de General Severiano chega à partida tentando engatar a terceira vitória consecutiva na competição para permanecer na posição de líder com certa tranquilidade (pois inicia a rodada com 53 pontos, enquanto o vice-líder Palmeiras aparece com 50 pontos).

E o Botafogo chega ao embate com o Fluminense em um momento chave da temporada, no meio das duas partidas contra o São Paulo pelas quartas de final da Copa Libertadores (o primeiro embate foi um empate sem gols no estádio Nilton Santos). Assim, não será surpresa se o técnico português Arthur Jorge decidir poupar algumas peças neste jogo do Brasileiro.

Já o Fluminense ainda continua lutando para se afastar do Z4 (zona do rebaixamento) do Brasileiro. Com 27 pontos, e ocupando a 16ª colocação da competição nacional, o time das Laranjeiras sabe que vencer é fundamental para afastar de vez o fantasma do rebaixamento.

Também envolvido nas quartas de final da Libertadores, mas numa disputa com o Atlético-MG, o time comandado pelo técnico Mano Menezes deve entrar em campo com o que tem de melhor. Porém, o treinador terá de lidar com um grande problema na defesa, o possível desfalque da zaga titular. Isso porque Thiago Santos está suspenso por acúmulo de cartões amarelos e Thiago Silva é dúvida após deixar o jogo com o Galo com dores no calcanhar esquerdo.

Assim, uma possível escalação do Tricolor para a partida é: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Serna e Kauã Elias.

Série B na TV Brasil

O sábado da TV Brasil também será de futebol, mas da Série B. A emissora pública transmite o confronto que abre a 28ª rodada da competição: Goiás e Mirassol, que será disputado no estádio da Serrinha a partir das 17h.

Ocupando a 5ª posição da classificação com 43 pontos, o Leão quer a vitória fora de casa para retornar para o G4 (zona de acesso para a Série A). O Esmeraldino também sonha com a conquista de uma vaga que garanta a presença na primeira divisão do Brasileiro em 2025, mas, ocupando a 10ª posição com 37 pontos, tem um desafio maior.