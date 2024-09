Veja previsão do tempo e se calor volta neste fim de semana

A cidade de São Paulo deve voltar a registrar chuva neste sábado, 21, após uma sequência de dias secos na primeira quinzena de setembro. A previsão do tempo é de precipitações fracas ao longo do dia, assim como de elevação na temperatura.

Não está descartada a possibilidade de trovoadas e precipitação de forte intensidade e com rajadas de ventos. A máxima deve chegar por volta de 26ºC.

"A combinação de tempo abafado e uma fraca frente fria ao largo do litoral paulista favorece a formação de áreas de instabilidade que provocam pancadas de chuva de forma isolada e rápida", indica o informe do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura,

O dia começou nublado depois de uma madrugada com uma média de temperatura mínima de 17,5°C. "No decorrer da manhã, o céu permanece nublado, porém com aberturas de sol que favorecem a elevação da temperatura", aponta o CGE.

Os percentuais de umidade permanecem acima dos 60%, ainda de acordo com o informe. O volume pluviométrico acumulado de setembro é de 14,5mm, o que corresponde a cerca de 21,2% dos 68,5mm esperados para todo o mês.

Previsão do tempo para o domingo e segunda

Ao longo dos próximos dias, uma nova massa de ar quente e seco ganha força. Um dos maiores impactos deve ser na umidade do ar, com uma queda rápida.

De acordo com o CGE, o domingo, 22, terá um amanhecer com algumas nuvens, mas o sol deve prevalecer ao longo da manhã, com aumento de temperatura. A mínima é de 18ºC, enquanto a máxima pode chegar a 30ºC.

"No final da tarde, a entrada da brisa marítima diminui a sensação de calor, e a quantidade de nuvens aumenta", ressalta. Não há previsão de chuva para o domingo.

A segunda-feira, 23, tende a ser ensolarada a quente, com declínio acentuado da umidade do ar. A temperatura deve oscilar entre 18ºC e 32ºC.