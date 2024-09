Acidente com BRT no Rio deixa 57 feridos

Um ônibus articulado do BRT bateu neste sábado (21) por volta das 6h, em um dos pilares do viaduto do Gasômetro, na zona portuária do Rio de Janeiro, deixando 57 pessoas feridas. O ônibus tinha 64 passageiros.

Os bombeiros do Quartel Central chegaram ao local às 6h08 e atenderam 15 vítimas. Sete delas foram liberadas e oito levadas para hospitais públicos da região. O motorista ficou preso nas ferragens por quase 3 horas até conseguir ser retirado e levado em estado grave para o hospital. De acordo com a Polícia Civil, o motorista teria sofrido um mal súbito e perdido o controle do veículo, provocando o acidente.

A Mobi-Rio, que coordena os ônibus do BRT, informou que o veículo envolvido no acidente fazia a linha 60 ligando o bairro de Deodoro ao terminal Gentileza, perto da Rodoviária do Rio. Os feridos foram encaminhados para quatro hospitais públicos, três da prefeitura: hospitais municipais Souza Aguiar, Salgado Filho, Evandro Freire e Getúlio Vargas, da rede estadual de saúde.

Em nota, o governo do Estado informou que atuou de forma integrada com seus órgãos para prestar rápido socorro e atendimento às vítimas. “O Corpo de Bombeiros foi acionado pela manhã e mobilizou quatro quartéis da corporação, com 8 viaturas, sendo 4 ambulâncias. Na ação, foram utilizadas ainda 19 ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), um carro de intervenção rápida e uma ambulância de desastres, usada para fazer a triagem de feridos”.



A Polícia Civil realiza investigações no local e está ouvindo as vítimas. O caso foi registrado na 17ª delegacia policial, em São Cristóvão.