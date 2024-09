Gato andou mais de mil quilômetros e emagreceu 6 quilos até voltar para casa após 2 meses

Um gato cinza embarcou em sua maior aventura sozinho nos Estados Unidos: viajou mais de mil quillômetros de Wyoming até a Califórnia. Mas continua sendo um mistério como o felino chamado Rayne Beau - pronunciado "rainbow" - conseguiu voltar para casa dois meses depois de se perder no Parque Nacional de Yellowstone durante uma viagem.

Benny e Susanne Anguiano e seus dois gatos chegaram ao Fishing Bridge RV Park em Yellowstone em 4 de junho para a primeira viagem dos gatos à floresta. Mas logo após chegarem, Rayne Beau se assustou e correu para as árvores próximas.

O casal o procurou por quatro dias, até mesmo colocando seus petiscos e brinquedos favoritos ao ar livre. Quando finalmente tiveram que voltar para Salinas, Califórnia, em 8 de junho, Susanne Anguiano disse que ficou arrasada, mas nunca perdeu a esperança de encontrá-lo. "Estávamos entrando no deserto de Nevada e, de repente, vejo um arco-íris duplo. Tirei uma foto e pensei: isso é um sinal. Um sinal para o nosso arco-íris de que ele ficará bem", disse ela.

Em agosto, eles receberam uma notícia incrível quando uma empresa de microchip os contatou dizendo que seu gato estava na Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra Animais em Roseville, Califórnia, quase 1.448 quilômetros de Yellowstone. Ele estava a apenas cerca de 322 quilômetros de sua casa em Salinas.

Uma mulher que viu Rayne Beau vagando pelas ruas da cidade no norte da Califórnia o alimentou e deu água até que o capturou em 3 de agosto e o levou para a instituição. No dia seguinte, o casal foi até Roseville e buscaram seu gato, que havia perdido 6 quilos.

"Eu realmente acredito que ele fez essa jornada por conta própria. As patas dele estavam muito machucadas. Ele perdeu 40% do peso corporal, tinha níveis de proteína muito baixos devido à nutrição inadequada. Então, ele não foi bem cuidado," disse Susanne Anguiano.

O casal ainda não sabe como seu gato chegou a Roseville, mas acredita que ele estava tentando voltar para casa. Eles entraram em contato com a mídia na esperança de preencher as lacunas. Benny Anguiano disse que, além de microchipar seus gatos, agora também colocaram dois deles com tags de rastreamento e Rayne Beau com um rastreador GPS.

Os gatos adoram viajar na van e olhar pelas grandes janelas para ver cervos, esquilos e outros animais. Mas a família não está pronta para pegar a estrada com seus pets novamente tão cedo, disse ele. "Foi uma sensação muito desagradável depois que o perdemos," disse Benny Anguiano. "Teremos que praticar camping em casa e acampar na garagem para acostumá-lo com isso."/AP