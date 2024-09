Calor e tempo seco vão aumentar em São Paulo? Veja previsão para os próximos dias

Após alguns dias mais amenos, o tempo seco e o calor devem se intensificar em São Paulo a partir deste fim de semana e ao longo dos próximos dias. A previsão do tempo é de elevação na temperatura a partir deste domingo, 22, enquanto a umidade do ar deve começar a cair principalmente a partir de segunda-feira, 23.

Com início às 9h44 deste domingo, a primavera paulistana começou ensolarada e com céu claro, segundo informativo do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura. Com uma temperatura mínima média de 17,3ºC na madrugada, os termômetros devem se elevar até os 30ºC ao longo do dia. Não há previsão de chuva.

Além disso, a umidade do ar voltará a baixar, aproximando-se dos 30%. A chegada de uma brisa marítima no fim da tarde tende a reduzir a secura e aumentar a nebulosidade, ainda de acordo com o CGE, mas por pouco tempo.

Chegada de massa de ar quente e seco

A melhoria na umidade deve durar pouco, contudo, com a previsão de queda durante a segunda. Isso porque, ao longo dos próximos dias, uma nova massa de ar quente e seco vai ganhar força.

De acordo com o CGE, a segunda tende a ser ensolarada e quente, com umidade do ar abaixo dos 30%. A temperatura deve oscilar entre 18ºC, na madrugada, e 32ºC, durante o dia.