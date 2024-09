Cauã Reymond aparece no Instagram de Madonna e mostra jantar luxuoso em Milão

O ator Cauã Reymond apareceu em um álbum de fotos compartilhado por Madonna no Instagram neste domingo, 22. A cantora, que foi homenageada na noite de sábado, 21, em um desfile da grife Dolce & Gabbana na Semana de Moda de Milão, na Itália, publicou registros do evento.

Em uma das fotos, o brasileiro aparece ao lado do fotógrafo de moda Mert Alas, que segura Madonna no colo.

Reymond também publicou a foto em seu perfil, poucas horas depois da publicação da artista. "Noite passada", escreveu ele, em inglês, na legenda. Madonna segue o ator no Instagram desde julho.

O ator assistiu ao desfile feminino da Dolce & Gabbana vestindo um sofisticado terno branco. A grife criou modelitos inspirados na cantora, e as modelos usavam peruca loira, semelhante ao penteado curto e encaracolado que marcou a era de Erotica, álbum lançado em 1992. É possível conferir os momentos do desfile em homenagem a Madonna no perfil da marca no Instagram.

Mais tarde, Reymond trocou de look para participar do jantar pós-evento, momento em que a foto com a artista foi capturada. Ele compartilhou nos stories a decoração refinada do espaço. "Esse lugar é maravilhoso, parece que estou num filme", disse ele, mostrando os ambientes decorados com joias e peças de roupa da alta moda italiana.