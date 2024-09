'Canta Comigo Teen 5': Felipe Sonnesso é o vencedor do programa em 2024

A final do Canta Comigo Teen 5 está indo ao ar na noite neste domingo, 22 de setembro de 2024. Quem venceu a disputa entre os 15 finalistas e ganhou o prêmio de R$ 200 mil foi Felipe Sonnesso. Na última disputa ele superou Bia Negreiros, e Larissa Faria.

Para votar na final do Canta Comigo Teen 5 o público pôde entrar no site R7, da Record, e escolher o seu favorito. Mais cedo no último programa, todos os 15 finalistas se apresentaram.

A votação resultou no seguinte:

- 42,77% - Felipe Sonnesso

- 37,79% - Bia Negreiros

- 19,44% - Larissa Faria

Quem é Felipe Sonnesso, vencedor do Canta Comigo Teen 5

Felipe Sonnesso tem 12 anos e nasceu em São Paulo, capital. Fã do Queen, gosta de imitar Freddie Mercury. Já revelou ficar especialmente nervoso antes das apresentações no reality show. Em seu perfil no Instagram ele contava com cerca de 4 mil seguidores até o momento da final.

A atual edição do programa vinha no ar desde 7 de julho de 2024. Pouco antes, havia se encerrado a versão tradicional do programa, o Canta Comigo 6, vencido por Tânia Mayra.

Os finalistas do Canta Comigo Teen 5 em 2024:

- Bia

- Bibi

- Biel

- Carolzinha

- Davi Sertanejo

- Elis

- Felipe

- Gabi

- Heloisa

- Larissa

- Maria Clara

- Pedro

- Ránon

- Rodriguinho

- Vick