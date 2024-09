MEIA HORA e O DIA continuam superando a concorrência nas bancas do Rio

Rio - Os jornais do Grupo O DIA de Comunicação seguem sendo os preferidos dos cariocas e fluminenses nas bancas. De acordo com dados do Instituto Verificador de Comunicação (IVC), responsável por auditar esse mercado, O DIA e o MEIA HORA cresceram ainda mais no mês de agosto. Com 73 anos de história, O DIA ultrapassou seu concorrente direto em vendas, com uma diferença de 17%, enquanto o MEIA HORA, o jornal mais lido do Rio, vendeu 5% a mais do que o concorrente.

"Os jornais O DIA e MEIA HORA mostraram sua força durante as Olimpíadas e no começo da cobertura das eleições municipais, com informação relevante para o seu leitor, que refletiu na liderança nas bancas", destacou o diretor de Redação dos jornais do Grupo O DIA, Bruno Ferreira.

O DIA se manteve à frente, com 20% a mais que a concorrência. Em junho, O DIA e MEIA HORA também superaram os concorrentes em 17% e 4%, respectivamente. No mês anterior, a liderança já havia sido demonstrada, e a venda dese manteve à frente, com 20% a mais que a concorrência.