Quem é Gusttavo Lima: conheça a trajetória do cantor sertanejo

Gusttavo Lima, cujo nome verdadeiro é Nivaldo Batista Lima, se destaca no cenário musical principalmente pelo gênero sertanejo. Nesta segunda, 23, Gusttavo Lima teve a prisão decretada pela Justiça em investigação sobre bets.

Nascido em Presidente Olegário, Minas Gerais, em 3 de setembro de 1989, Gusttavo desde cedo mostrou interesse pela música. O artista começou sua carreira aos sete anos de idade, tocando no Trio Remelexo, formado por seus irmãos mais velhos, Willian & Marcelo, e depois passou por uma dupla sertaneja chamada Gustavo & Alessandro. Autodidata e multi-instrumentista, ele toca violão, viola, guitarra, piano, bateria, baixo e sanfona.

Mesmo assim, precisou trabalhar na lavoura, como apanhador de tomate e café e como cortador de cana.

Sua carreira começou a decolar quando ele se mudou para Goiás, em 2009. Ele ganhou destaque nacionalmente com o lançamento de Balada (Tchê Tcherere Tchê Tchê), que se tornou um hit internacional.

Além de Balada, Gusttavo Lima tem em seu repertório diversos outros sucessos que marcaram sua trajetória, como Gatinha Assanhada, Diz Pra Mim e Cem Mil.

Seu estilo musical, embora fortemente enraizado no sertanejo, também explora elementos de outros gêneros, principalmente o pop. É conhecido por sua voz marcante e presença de palco carismática, elementos que, combinados a uma produção musical de alta qualidade, o tornaram um dos artistas mais populares do Brasil.

Vida pessoal

Em 2012, o cantor começou a namorar a atriz e modelo Andressa Suita, com quem se casou em Minas Gerais. Em 2017, nasceu o primeiro filho do casal, um menino chamado Gabriel. No ano seguinte, nasceu o segundo filho, outro menino, chamado Samuel. Em 2020, Gusttavo e Andressa anunciam a separação depois de 5 anos juntos, mas em 2022 reataram a relação.

O que aconteceu com Gusttavo Lima

A Justiça de Pernambuco determinou, nesta segunda-feira, 23, a prisão do cantor Gusttavo Lima no âmbito da Operação Integration, que investiga lavagem de dinheiro por meio de jogos ilegais. Na mesma operação, anteriormente, foi presa a influenciadora digital Deolane Bezerra.

No inicio do mês, um avião foi apreendido em Jundiaí, interior de São Paulo, durante a operação. A aeronave está registrada no nome da empresa Balada Eventos, do cantor Gusttavo Lima, mas é operada pela empresa JMJ Participações.