Previsão aponta forte calor nos próximos dias no Rio

A primeira semana da primavera no Rio de Janeiro será de forte calor, com temperaturas previstas para permanecer elevadas até quinta-feira (26).



Segundo o Alerta Rio, a máxima desta terça-feira (24) é de 39°C, com mínima de 19°C e céu limpo. Os ventos variam de fracos a moderados. O órgão explica que um sistema de alta pressão no oceano é responsável pelas altas temperaturas na capital, afastando a nebulosidade e a possibilidade de chuva.



Na quarta-feira (25), a temperatura seguirá o mesmo padrão, com máxima prevista de 38°C e mínima de 19°C. O céu permanece claro, mas os ventos serão mais intensos, variando de moderados a fortes.



A quinta-feira (26) também será um dia de tempo firme e poucas nuvens no céu. A máxima continua em 38°C, com mínima de 21°C.



No entanto, na sexta-feira (27), o tempo deve virar. Ainda de acordo com o Alerta Rio, o dia já vai começar nublado, e há possibilidade de chuva fraca a moderada isolada a partir da noite. Mesmo assim, as temperaturas permanecem altas, com máxima de 39°C e mínima de 17°C. Os ventos variam de moderados a fortes.



Por fim, o sábado (28) deverá amanhecer com o tempo encoberto, com chances de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento do dia. O órgão prevê um declínio de 15°C na máxima, com os termômetros marcando 24°C. A mínima segue em 17°C, e os ventos serão moderados.