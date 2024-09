'A internet é a nova TV', diz Antonio Fagundes sobre sucesso nas redes sociais

O ator Antonio Fagundes falou sobre o sucesso que faz nas redes sociais e disse que o amplo alcance o ajuda a aproximar o público para o teatro. A declaração foi feita pelo artista em uma entrevista ao, da, nesta segunda-feira, 23. Ele, que tem dois milhões de seguidores no Instagram, afirmou que ler poemas na rede social ajudou a fazer com que as pessoas tenham vontade de vê-lo nos palcos.

"A internet é a nossa nova televisão", disse. "Eu sempre tinha muita dúvida se os veículos se comunicavam, se eu conseguiria fazer com que alguma pessoa que me via no Instagram fosse assistir à minha peça. E eu percebi que sim."

Em entrevista ao Estadão no início do mês, o ator já havia mencionado sobre a influência da tecnologia na arte, mas para a televisão. Segundo ele, apesar de a tecnologia ter evoluído, o tempo gasto para utilizá-la "é muito maior".

Fagundes disse que o foco das novelas atuais são as cenas "rápidas e curtas", o que piora as condições de trabalho. "Antigamente, uma novela tinha entre 30 e 40 cenas por capítulo. Hoje, são gravadas 120, 150 cenas para um único capítulo. [...] Acredito que, se os autores hoje tivessem coragem de enfrentar essa mística de que tem que ter uma rapidez, eles iriam se surpreender", afirmou.

Atualmente, o ator trabalha ao lado de Christiane Torloni, Alexandra Martins e Thiago Fragoso na peça Dois de Nós, no Teatro Tuca. O espetáculo fica em cartaz até dezembro e tem a direção de José Possi Neto.