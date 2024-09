O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou nesta terça-feira, 24, que quer investir na "resiliência climática" no Estado nos próximos anos. As declarações ocorreram durante o painel "Brasil 2025/26: As oportunidades nos Estados", em conferência do Banco Safra, em São Paulo.

"Estamos muito determinados aqui, com uma estratégia bem organizada, para justamente fazermos o enfrentamento tanto da reconstrução, que precisa ser feito o processo de reconstrução, mas também de adaptação e de resiliência climática no Estado, para que qualquer outro evento encontre um Estado preparado", afirmou.

Na ocasião, ele também lembrou que "há bilhões de reais" para a reconstrução do Rio Grande do Sul, que incluem recursos privados.