Ryan Murphy responde críticas de Erik Menendez sobre 'Monstros': 'Ele não viu a série'

Depois que Erik Menendez publicou uma declaração criticando a série, que retratou a história do assassinato de seus pais cometido por ele e seu irmão, Lyle, o showrunner da série, Ryan Murphy, fez a sua resposta. Em uma declaração ao Entertainment Tonight, o produtor respondeu diversos pontos da reclamação de Erik, questionando também sua crítica sem ter assistido à obra.

No início da semana, Erik havia questionado o retrato feito pela série, alegando que a temporada retrocede discussões de abuso sexual e é baseada em caricaturas dele e de seu irmão, perpetuadas por anos. Em sua resposta, Murphy disse que "60 a 65% da série é focada no abuso e o que eles dizem que se passou com eles".

"Eu acho interessante que ele emitiu uma declaração sem nem ter visto a série", disse Murphy. Falando sobre o foco nas acusações dos irmãos sobre o pai, José Menendez, ele continuou: "Os roteiros e a gravação estão centrados no abuso e no que eles dizem. E fizemos isso de forma muito cuidadosa, demos a chance de defesa e a oportunidade para que eles falassem abertamente sobre isso".

O produtor enfatizou, no entanto, a necessidade de abraçar diferentes pontos de vista na hora de contar uma história: "Quatro pessoas estavam envolvidas nisso e duas delas estão mortas. E os pais? Nós tínhamos uma obrigação, como contadores de histórias, de tentar colocar a perspectiva deles, com base na nossa pesquisa. E foi o que fizemos".

Murphy também foi questionado pela repórter do Entertainment Tonight sobre o aspecto incestuoso incluído na série, que indica algum tipo de relacionamento entre Erik e Lyle e chega a mostrar uma cena em que os dois se beijam. "Se você assistir a série, o que estamos fazendo é apresentando pontos de vista de diferentes teorias de diferentes pessoas envolvidas no caso", disse, citando opiniões do repórter Dominick Dunne e da advogada da defesa, Leslie Abramson. "Tínhamos uma obrigação em mostrar tudo isso, e foi o que fizemos".

A Netflix já anunciou o lançamento de um documentário sobre o caso, que será lançado em 7 de outubro na plataforma.